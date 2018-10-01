Рада в четверг рассмотрит законопроект о языке и переименование двух областей

Среди прочего, в четверг во втором чтении будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в уставы ВС в части приветствия “Слава Украине!”.

В четверг, 4 октября, Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о языке и изменения в Конституцию относительно переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Андрей Парубий на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, во вторник, 2 октября, Рада будет рассматривать, в частности, законопроекты по оздоровлению и отдыху детей, правовому статусу иностранцев и лиц без гражданства.

Также будет рассматриваться законопроект о реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ. Кроме того, во втором чтении необходимо рассмотреть законопроект об обеспечении официального опубликования законов Украины - о функционировании парламентской газеты "Голос Украины".

"Если мы не продлим действие этого издания, мы положим конец процессу законодательного обеспечения. Мы просто не сможем публиковать законы, принятые Верховной Радой. Согласно закону, публикация в "Голосе Украины" показывает окончательный момент принятия закона и вступления в силу", - отметил Парубий.

В среду, 3 октября, подчеркнул спикер, ВР рассмотрит вопрос ратификации международных соглашений.

В то же время, в четверг, 4 октября, парламент будет рассматривать законопроект о языке в Украине. Парубий напомнил, что законопроектов по этому вопросу 4, и все они прошли профильный комитет.

"Я буду предлагать, чтобы мы рассматривали закон о языке в Украине по полной процедуре, чтобы все докладчики всех 4-х законов имели возможность выступить", - сказал председатель ВР и добавил, что в ходе обсуждения необходимо будет выбрать один законопроект, который будет принят в первом чтении.

Парубий также сообщил, что в четверг будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.

Среди прочего, в четверг во втором чтении будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в уставы Вооруженных сил в части приветствия "Слава Украине!". ВР, кроме того, рассмотрит два законопроекта о национальной безопасности и обороне, а также относительно публичных закупок.

Ранее Парубий отмечал, что после признания неконституционным так называемого «закона Колесниченко-Кивалова» в государстве «образовался вакуум» в вопросе языка.

Справка УНИАН. Закон «Об основах государственной языковой политики» (так называемый закон «Колесниченко-Кивалова») вступил в силу 10 августа 2012 года. Им предусматривалось, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному. Закон позволял использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе говорят не менее 10% жителей.

28 февраля 2018 года Конституционный суд признал Закон «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим Основному Закону. Председатель КС Станислав Шевчук в апреле заявил, что после признания неконституционным закона «Об основах государственной языковой политики» языковые отношения в Украине регулируются статьей 10 Основного Закона.