"Зеленые" выдвинули Сергея Рудыка кандидатом в президенты (фото)

В свою очередь народный избранник обещал основательно подумать об этом предложении.

29 сентября на Всеукраинской конференции Партии зеленых Украины политсоветом партии было принято решение относительно участия партии в президентских выборах.

Выступая перед делегатами конференции, председатель партии Виталий Кононов предложил нардепу Рудыку быть кандидатом в президенты от ПЗУ: "Сергей Рудык – один из тех немногих народных избранников, за которых не стыдно. Мы тесно сотрудничали последний год и реализовали несколько масштабных инициатив в регионах. Сергей действительно мыслит глобально и не забывает действовать локально. Именно поэтому мы видим перспективу нашего сотрудничества в будущем".

В свою очередь народный избранник обещал основательно подумать об этом предложении.

"Хоть я не член партии, я уже давно член единой зеленой команды. Более того, считаю, что каждый народный депутат Украины обязан всячески поддерживать зеленые идеи. Это не вопрос партийной инициативы – это вопрос здоровья нации и наших детей. Еще до завершения каденции этой Верховной Рады мы должны принять пакет экологических законов. В первую очередь: о полном запрете пластика и полиэтиленовых пакетов и введение уголовной ответственности за загрязнение наших рек и подделку продуктов детского питания. Если этого парламент не поймет, мы заставим его принять эти решения через масштабные протестные акции", – отметил Сергей Рудык.