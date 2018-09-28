«Спиртовой король»: журналисты рассказали о бизнесе главного спонсора партии «Свобода» (видео)

Главным финансистом партии, как был так и остается Игорь Кривецкий.

Кто финансирует партию «Свобода» Олега Тягнибока и как это связано с массовым отравлением украинцев спиртным.

Расследование по этому провели журналисты программы "Гроши".

Главным финансистом партии, как был так и остается Игорь Кривецкий, которого в 90-х годах знали как криминального авторитета по прозвищу Пупс, а теперь он более известный, как «спиртовой король».

Он владеет элитным оздоровительным комплексом под Львовом, элитным клубом и отелем в центре города. Его уже обвиняли в нераскрытие фактов о судимости на должности нардепа и СМИ не раз публиковали материалы о его криминальной деятельности в прошлом.

Читайте такжеДело в недвижимости: СМИ рассказали о схеме реорганизации больниц, из-за которой тысячи пациентов и сотни врачей могут оказаться на улице

Суть дела в том, что сейчас руководит государственным монополистом "Укрспирт" Юрий Лучечко, который был советником предыдущего главы Лабутина, что сейчас находится в розыске за нанесение ущерба государству более чем на миллиард гривень. Оба они были назначены по квоте "Свободы", а фактически - с подачи того же Кривецкого. Собственно они и могут покрывать продажу контрафакта в Украине.

Эксперты рассказывают о механизме: один доллар за литр, и можно гнать бесконечное количество контрафактного алкоголя без уплаты в госказну.

Заработки надзирателей на этом бешеные - около 9 миллионов долларов ежемесячно.

Сейчас в Украине действует крупнейший рынок контрафактного спиртного, который составляет более половины оборота алкоголя в стране.

Это приносит ущерб государству ежегодно на 360 миллионов евро.