Песков: говорить о компромиссе по развертыванию миротворцев ООН на Донбассе преждевременно

По словам Пескова, «по-прежнему там знаков вопроса больше».

В Кремле заявили, что говорить о компромиссе по теме развертывания миротворцев ООН на Донбассе преждевременно, поскольку «по-прежнему знаков вопросов больше».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, соответствует ли действительности информация о том, что переговорщики близки к развертыванию миссии ООН на Донбассе и какие страны будут представлены в этом миротворческом контингенте.

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«Я бы не сказал, что есть какое-то общее понимание (относительно развертывания миротворцев ООН на Донбассе – УНИАН). По-прежнему там знаков вопроса больше», - сказал Песков.

По его словам, изначально развернуть миротворческую миссию для охраны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предложил президент РФ, «но до сих пор там очень много знаков вопросов».

На уточняющий вопрос УНИАН, идет ли речь только о линии соприкосновения или о всей территории ОРДЛО, Песков ответил: «Как можно разворачивать какой-то контингент без согласия сторон».

«Сначала с этим нужно разбираться и много-много других модальностей», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук заявил, что власти Украины и РФ близки к компромиссу по вопросу введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.