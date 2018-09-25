Марчук рассказал, когда миротворцы могут прибыть на Донбасс после принятия решения в ООН

По его словам, был найден «достаточно предварительный» компромисс в вопросе стран, которые могут быть представлены в миротворческом контингенте.

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук отмечает, что миротворцы Организации Объединенных "Наций могут прибыть в Украину не ранее, чем через 10 месяцев после принятия решения об их направлении.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам. Комментируя процедуру направлении миротворческого контингента, Марчук отметил, что после принятия соответствующего решения ООН проходит еще много времени. «Войск миротворческих ооновских нет, они каждый раз формируются под конкретную задачу ... Далее на территорию, то есть, в Украине, направляется группа, которую определяет или назначенное военное командование, или Совет безопасности, для изучения ситуации», - пояснил он и добавил, что это должно дать ответ на вопрос о необходимой численности миротворческого контингента, его функциях, определении уровня опасности для персонала и сроке ротации.

Кроме того, необходимо, в частности, определить, какого рода миротворцы нужны. «Только те, которые способствуют, например, избирательному процессу, или те, которые занимаются другими вещами, например, разминированием», - отметил Марчук.

Затем разрабатывается бюджет миссии, а параллельно с этим Секретариат ООН работает со странами, которые могут направить миротворцев. «Украина выставила требование, кто не может участвовать в миротворческом контингенте ... Там предварительно найден компромисс: Россия, вы знаете, - чтобы не было НАТО, а мы - чтобы не было стран Организации договора коллективной безопасности, которую возглавляет практически Россия. В принципе, там найден более или менее компромисс, он, правда, еще достаточно предварительный», - отметил Марчук.

Так, подытожил он, учитывая всю эту процедуру, то «даже если, например, будет принято на этой сессии (речь идет о сессии Генеральной ассамблеи ООН - УНИАН) решение о направлении, то де-факто миротворцы, по моему опыту, могут прибыть в Украину месяцев через 10, а может, и чуть позже».

В то же время Марчук считает, что существует «небольшая надежда, что удастся сейчас принять решение, в связи с поведением России».