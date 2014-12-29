Порошенко: Блокады Крыма нет, есть средства защиты

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Нет никакой блокады Крыма. Есть меры, которые обеспечивают защиту Украины от диверсионных групп", - подчеркнул Порошенко.

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По его словам, ранее автобусы "спокойно путешествовали" и завозили на материковую Украину диверсантов. Сейчас рассматриваются варианты, как обеспечить контроль за такими средствами передвижения.

"Мы не собирались и не собираемся использовать блокаду, как элемент давления", - подчеркнул президент.