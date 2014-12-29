Порошенко: Блокады Крыма нет, есть средства защиты
15:57, 29 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никакой блокады Крыма нет.
Порошенко отрицает упреки в блокаду Крыма / УНИАН
Об этом он заявил во время пресс-конференции.
"Нет никакой блокады Крыма. Есть меры, которые обеспечивают защиту Украины от диверсионных групп", - подчеркнул Порошенко.
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По его словам, ранее автобусы "спокойно путешествовали" и завозили на материковую Украину диверсантов. Сейчас рассматриваются варианты, как обеспечить контроль за такими средствами передвижения.
"Мы не собирались и не собираемся использовать блокаду, как элемент давления", - подчеркнул президент.
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