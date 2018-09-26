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Порошенко в США спели "Happy birthday, mister president" (видео)

09:18, 26 сентября 2018
Политика
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Соответствующее видео опубликовал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter. "Трогательным пением "Многая літа" украинская община Америки первой поздравила президента с днем рождения", - написал он.

Порошенко спели традиционные "Многая літа" и "Happy birthday, mister president".

Как сообщалось, в день рождения президента Украины Петра Порошенко, 26 сентября, астролог Влад Росс составил его гороскоп на 2019 год.

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Теги: #США#день рождения#Петр Порошенко