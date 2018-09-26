Порошенко в США спели "Happy birthday, mister president" (видео)
09:18, 26 сентября 2018Политика
2390 0
Президенту Украины спели "Многая літа" и "Happy birthday, mister president".
Порошенко в США спели "Happy birthday, mister president"
Украинская община в США поздравила президента нашей страны Петра Порошенко с днем рождения.
Читайте такжеПорошенко призвал ООН ввести миротворческую миссию на Донбасс
Соответствующее видео опубликовал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter. "Трогательным пением "Многая літа" украинская община Америки первой поздравила президента с днем рождения", - написал он.
Порошенко спели традиционные "Многая літа" и "Happy birthday, mister president".
Как сообщалось, в день рождения президента Украины Петра Порошенко, 26 сентября, астролог Влад Росс составил его гороскоп на 2019 год.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter