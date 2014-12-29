СБУ задержала во время получения взятки начальника ГАИ Полтавской области

Об этом УНИАН сообщил в облуправлении СБУ и подтвердил начальник отдела по связям с общественностью облуправления милиции Юрий Сулаев.

По их данным, подробности задержания будут официально сообщены на брифинге в понедельник. Тогда же официально станет известна сумма взятки и за что именно начальник ГАИ требовал деньги.

Ранее в интернете появилось анонимное письмо к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, подписанное просто «личным составом ГАИ в Полтавской области». В нем работники ГАИ области просили «уволить крохобора Блаживского П.И. с руководящей должности потому, что с его запросами вся Полтавская область скоро соберет свой майдан».

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«Это полный беспредел, таких взяток, какие он заставляет носить личный состав ГАИ, не помнит за все существование ГАИ Украины. Это полный абзац... К Вам обращаются офицеры милиции, сотрудники ГАИ УМВД в Полтавской области», - было сказано в письме.

Тогда по фактам, изложенным в письме, начальник УМВС Украины в Полтавской области Иван Корсун назначил служебную проверку, однако изложенные в письме факты не подтвердились.