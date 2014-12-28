В Раду прибыли премьер и министры

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале также присутствует руководство парламента, представители всех фракций.

Яценюк начал выступление по вопросам бюджета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 декабря, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть проект бюджета на 2015 год, а также ряд законопроектов, призванных обеспечить выполнение этого бюджета.

Читайте такжеРада возобновила заседание (прямая трансляция)Однако, рассмотрение проекта бюджета в течение дня так и не началось: в ВР в 11.00 был объявлен перерыв на 30 минут по требованию фракций «Самопомич» и Радикальной партии. Затем перерыв был продлен до 16.00, а позже - до 18.00, потом - до 19.00.

Однако, ранее лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко спрогнозировал положительное голосование сегодня за проекты законов, необходимые для принятия бюджета-2015.