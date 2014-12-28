Рада будет заседать, пока не расcмотрит все вопросы

За данное решение проголосовали 249 народных депутатов, передает корреспондент УНИАН.

На заседание прибыли члены правительства во главе с премьер-министром Арсением Яценюком.

Читайте такжеРада может уточнить положения бюджетных законов по итогам первого квартала 2015 годаДля рассмотрения осталось еще 9 законопроектов, в том числе рассмотрение двух законопроектов во втором чтении, которым вносят изменения в Налоговый кодекс.

Также ВР сегодня планирует рассмотреть проект Государственного бюджета на 2015 год.