Рада будет заседать, пока не расcмотрит все вопросы
20:44, 28 декабря 2014Политика
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Верховная Рада Украины продлила сегодняшнее заседание до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.
Депутаты собрались в сессионном зале \ Фото УНИАН
За данное решение проголосовали 249 народных депутатов, передает корреспондент УНИАН.
На заседание прибыли члены правительства во главе с премьер-министром Арсением Яценюком.
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Также ВР сегодня планирует рассмотреть проект Государственного бюджета на 2015 год.
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