Луценко рассказал, сколько еще планирует работать на посту генпрокурора (видео)

После президентских выборов Юрий Луценко собирается вернуться "к политической деятельности".

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что планирует доработать на своем посту до завершения президентских выборов.

В интервью ТСН.Тиждень Луценко признал, что получал предложение от Петра Порошенко присоединиться к работе предвыборного штаба главы государства перед президентской гонкой.

«Я не буду участником избирательного штаба действующего президента. Это четко. Так же я не собираюсь каким-либо образом обращать внимание на процессуальные процессы относительно других участников гонки. Не должны быть специально возбуждены дела против кандидатов, хотя я знаю, что некоторые очень мечтают, чтобы как-то же их допросили, потому что тогда же можно стать жертвой. Не дождутся», - сказал генпрокурор.

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По его словам, он не фабрикует дела и не допрашивает в политических целях.

«Ни для того, чтобы дискредитировать, ни для того, чтобы поднять рейтинг. Некоторые, конечно, хотели бы, чтобы на время выборов дела были остановлены. Этого также невозможно сделать», - отметил Луценко.

Он сообщил, что планирует доработать до завершения президентских выборов, и считает «серьезной гарантию того, что они состоятся по закону и в установленное время, без каких-либо фантазий на эту тему».

«С другой стороны, как только это завершу, я в мае, примерно, думаю вернуться к политической деятельности. Увидите, что весной мне будет о чем отчитаться», - добавил генпрокурор.

Напомним, в мае 2017 года Луценко заявлял, что планирует покинуть должность через полгода (до конца 2017 г. - ред.), а максимум, на который может задержаться – это до апреля 2018 года. "Я больше не выдержу", - признался более года назад генпрокурор Луценко.