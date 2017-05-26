"Больше не выдержу": Луценко рассказал, когда покинет должность генпрокурора

Полгода времени оставил себе на должности генеральный прокурор Юрий Луценко. Такое заявление он сделал в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1", передает ТСН.

В ответ на вопрос, видит ли он себя следующим президентом или премьер-министром Украины, Луценко ответил: "Я вижу себя генеральным прокурором Украины". Но при этом чиновник отметил, что хочет "быть эффективным и результативным генеральным прокурором".

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Глава ГПУ пояснил, что чувствует огромную ответственность с первого дня работы на этой должности, ведь "всю жизнь боролся за справедливость". "Каждый день чувствую эту тяжесть. Все в моих руках, очень многое в моих руках", - заявил он. И пообещал отойти в сторону и открыть дорогу молодым специалистам, когда почувствует свою миссию выполненной. "Я не собираюсь здесь задерживаться. Но я еще не все сделал", - пояснил генпрокурор.

Луценко сказал, что планирует уйти с должности через полгода, а максимум, на который может задержаться – это до апреля следующего года. "Я больше не выдержу", - признался он. В то же время руководитель прокуратуры не пояснил, каким видит свое дальнейшее будущее. "Кем я буду потом, я даже не думаю. Мне некогда думать о глупостях", - подчеркнул он.

Вместе с тем генпрокурор перечислил свои достижения на посту: возвращенные 52 млрд гривен в бюджет страны, по три взяточника в день отправляются в суд, доведено до суда дело Януковича. "Извините за нескромность, я считаю, это – успех моей команды", - заявил Луценко. Но при этом признал и неудачи, например, провал дела Иванющенко.