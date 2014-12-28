Депутаты ушли на плановый перерыв, так и не продолжив заседание

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионный зал зашла заместитель председателя парламента Оксана Сыроид и сообщила, что объявленный ранее перерыв затянулся.

Читайте такжеВР запретила отбирать у заемщиков залоговое имуществоСейчас, в 12.00, начался плановый перерыв в заседании парламента — с 12.00 до 12.30, о чем напомнила заместитель председателя ВР.

Как сообщал УНИАН, депутаты должны были возобновить работу в 11:30.