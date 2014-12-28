Рада объявила перерыв до 11:30
11:17, 28 декабря 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил в заседании парламента перерыв на 30 минут.
В Верховной Раде объявлен перерыв на 30 минут / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что сегодня необходимо рассмотреть вопросы, которые являются основой для принятия бюджета и которые сейчас необходимо “очень четко проработать”.
Читайте такжеПрофильный комитет заседал до часа ночи и рассмотрел все поправки к Бюджетному кодексу“У меня есть требование, письмо двух фракций — “Самопомочи” и Радикальной партии Олега Ляшко, об объявлении перерыва”, - сказал Гройсман и прибавил, что объявляет перерыв на 30 минут.
Таким образом, перерыв объявлен до 11:30.
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