Рада объявила перерыв до 11:30

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что сегодня необходимо рассмотреть вопросы, которые являются основой для принятия бюджета и которые сейчас необходимо “очень четко проработать”.

Читайте такжеПрофильный комитет заседал до часа ночи и рассмотрел все поправки к Бюджетному кодексу“У меня есть требование, письмо двух фракций — “Самопомочи” и Радикальной партии Олега Ляшко, об объявлении перерыва”, - сказал Гройсман и прибавил, что объявляет перерыв на 30 минут.

Таким образом, перерыв объявлен до 11:30.