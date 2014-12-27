Садовый заявляет, что имеет много вопросов по расследованию обстрелов его дома

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что у него возникает много вопросов к правоохранительным органам по расследованию обстрела дома, в котором он проживает вместе с семьей, летом этого года, и повторного обстрела, который произошел вчера, 26 декабря.

Об этом он сказал, комментируя ситуацию, произошедшую в пятницу вечером с домом его семьи.

«Я бы хотел, чтобы правоохранители, СБУ, которая проводит следствие, довели дело до конца. Вопросов очень много. И у жителей города, и у всех неравнодушных. У меня есть очень много вопросов. Это переходит границы здравого смысла. Понимаю, что человек, или группа людей, которые это делают, знают, что они хотят. Я не знаю, что они хотят. На меня давили, всегда давить будут. Какой-то конкретной вещи я не помню, чтобы были какие-то угрозы. Я думаю, что это дело чести работников правоохранительных органов это преступление раскрыть”, - отметил Садовый.

Также мэр добавил, что делом относительно обстрела, который произошел в июле этого года, занимается СБУ.

«Делом занимается Служба безопасности Украины. Они 5 месяцев расследуют это преступление. Мне предлагали личную охрану, для супруги. Это должна быть группа охранников. Я должен был бы носить бронежилет. Это означало бы, что я должен был бы жить в тюрьме. Я на это категорически не согласился. Я всегда ходил пешком, общаюсь с людьми. По решению суда, была определена охрана возле дома. Там стоит пост. Эту будку вчера на полметра перенесло от этого места. Работников Госслужбы охраны было двое. Есть камеры видеонаблюдения, где четко видно, откуда был выстрел, и куда он был направлен. Есть информация с трех камер. Все эти данные переданы в милицию. Какая охрана может уберечь от такого выстрела?”, - спросил мэр Львова.

Он также отметил, что если раньше это была старая модификация гранатомета, то, по данным милиции, в этот раз было применено новейшую модификацию противотанкового гранатомета.

По словам Садового, он с семьей уехал из дома в четверг вечером.

«В четверг ориентировочно в 18.30 я поехал на Прикарпатье», - добавил он.

При этом мэр сообщил, что от вчерашнего выстрела из окон дома повылетали стекла. Также повреждены двери, стена.

Читайте такжеСадовый про обстрел своего дома из гранатомета: Никаких прямых угроз не поступало«Моя работа является публичной. Я зашел в дом, я вышел. Это видно. Свет горит. Можно просто стать в сторонке и за всем наблюдать. Я открыт. Я не собираюсь менять свой стиль жизни. Если первый раз, я думал, может хотели напугать, или какой-то вред сделать. Прошло 5 месяцев. Если бы профессионал хотел попасть в окно, он бы разрушил этот дом. Хотя все окна повылетали, двери повыкручивало, пробило полностью стену. У меня много вопросов», - подчеркнул Садовый.

Также, комментируя ситуацию с обстрелом дома, мэр Львова акцентировал внимание на работе судебной ветви власти, отметив, что за последнее время в городе именно по решению судей преступников выпускали под домашний арест.

«В октябре наша милиция задержала людей, которые приехали с гранатометами, с оружием. Их задержали. А суд выпускает под домашний арест. Или последний случай, когда во Львове милиционеры задержали вора-рецидивиста? Суд выпустил его под домашний арест. Это переходит грань здравого смысла», - убежден Садовый.

Также он отметил, что случай, произошедший с обстрелом его дома в июле, взял под личный контроль Президент Украины.

«Когда в последний раз президент приезжал во Львов, то спрашивал о дела по нападению. После выборов я разговаривал с руководителем Службы безопасности Украины. Он сказал, что еще дополнительно направит работников, которые этот вопрос изучат. Возможно, сейчас они более тщательно будут изучать эту всю информацию и материалы, собранные милицией и переданы им 5 месяцев назад”, - сказал Садовый.

Городской председатель Львова убежден, что любое преступление можно раскрыть, учитывая современные технологии.

«Это беспрецедентно для Львова и для Украины. Какая охрана от этого может защитить? Хорошо, что нас не было дома. Я верю, что нельзя скрыть информацию. Любое преступление может быть расследовано, только нужен профессиональный подход», - подчеркнул Садовый.

В свою очередь заместитель начальника Львовского городского управления милиции Павел Герасим в комментарии журналистам отметил, что злоумышленники стреляли с расстояния более 50 метров «ручным противотанковым гранатометом, эта модель сейчас устанавливается - это 22 или 18 гранатомет РПГ».

Как сообщал УНИАН, по данному факту львовская милиция возбудила уголовное производство по ч.1 ст. 258 «совершение террористического акта.

«Это производство будет объединено с предыдущим, будут взяты наработки и информация, полученная ранее. По предыдущему преступлению было весь микрорайон обработано, все граждане шли на встречу. Также предоставляли частное видео. Мы установили до 1 тысячи камер. Расстояние, с которого стреляли, больше 50 метров. Это видно по камерам наблюдения. Предварительно, маркировка - это РГД-18 или 22. Это украинское производство», - сообщил заместитель главного милиционера Львова.