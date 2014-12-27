ОБСЕ просит не медлить с продолжением Минских переговоров

Об этом говорится в его заявлении, передает ТСН.

Буркхальтер, в частности, выразил надежду на то, что встреча, запланированная ранее на пятницу (встреча не состоялась - ред.), состоится без дальнейших задержек.

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Он также призвал все стороны удвоить усилия для поиска решений по оказанию гуманитарной помощи охваченному войной региону и сделать все возможное, чтобы в полной мере соблюдать режим прекращения огня.