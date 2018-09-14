Российские пограничники устроили провокацию в Азовском море (фото, видео)

Об инциденте в акватории Азовского моря рассказал представитель Порошенко.

13 сентября российские пограничники устроили очередную провокацию в Азовском море.

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Фотографии с места инцидента на своей странице в Facebook опубликовал специальный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"На этот раз корабль агрессора несколько раз умышленно делал опасные маневры по сближению и перерезанию курса украинского корабля ГПСУ... Идентифицировали провокатора как ПСКА-611 проекта 12150 типа "Мангуст", - говорится в его сообщении.

Ранее в ГПСУ сообщили, что около 270 спецназовцев отправят на службу в подразделения на Азовском и Черном морях.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко сообщал, что Украина усилила военное присутствие вдоль побережья Азовского моря из-за агрессивных действий РФ.