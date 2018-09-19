Военный дипломат о новой лжи РФ об МН17: этот фейк рассчитан на гражданских людей

Все выдумки российской пропаганды относительно катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 рассчитаны на неспециалиста.

Данные Министерства обороны Российской Федерации, которые якобы должны доказать вину Украины в уничтожении малайзийского Boeing-777 рейса МН17, являются элементом гибридной антиукраинской войны, которую ведет руководство России на всех уровнях.

Об этом заявил военный дипломат, экс-представитель миссии Украины при НАТО и глава общественного совета при Минобороны Украины Петр Гаращук. По его словам, этот фейк рассчитан на гражданских людей, которые не полностью понимают правдивость и содержание подобных данных, передает «Обозреватель».

"Это деза и грязная ложь, которую вылил Николай Паршин, начальник главного ракетно-артиллерийского управления ВС РФ, а потом и генерал Конашенков также такую дезинформацию выдавал", - возмутился Гаращук.

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Он объяснил: даже если предположить, что в российском Минобороны отыскали номер ракеты, дату ее изготовления, дату поставки в Тернопольскую область и дату постановки на вооружение, то они забыли сказать о том, что в советские времена такие ракеты передислоцировались в разные части бывшего СССР, в частности и на территорию РФ.

"Не могут ни в коем случае просто так военнослужащие ВСУ запустить с такой важной установки "Бук" ракету. Это может быть только по распоряжению вышестоящего руководителя, верховного главнокомандующего вооруженных сил", - уточнил дипломат.

Этим фейкам, по словам Гаращука, противостоит информация от международной миссии экспертов Австралии, Нидерландов, Бельгии и Украины, которая обнародовала данные о том, что установка "Бук" №332 принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде, базирующейся под Курском.

"Цель всех этих фейков - отвлечь внимание от войны, которую продолжает Россия против Украины и аннексии Крыма. Это ерунда, неправда и ложь, поливание грязью Украины, и рассчитано это все на неспециалиста", - резюмировал дипломат.