В новых выдумках России о катастрофе МН-17 обнаружили явную ошибку (фото)

В документах российского Минобороны по ракете, которая сбила самолет, обнаружили нестыковки в датах.

В презентованных Минобороны РФ документах на зенитную ракету комплекса "Бук", из которой был сбит пассажирский самолет МН-17, журналисты выявили ошибку.

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Как сообщает "Новая газета", копию документа на «Бук» заверили почти на год раньше подписания оригинала.

В бумаге, согласно правилам восстановления подлинников, определенным ГОСТом, стоят отметки лица, ответственного за заполнение. В данном случае ответственной была работница по фамилии Дмитриева. В документе как минимум на четырех листах имеется ее фамилия и подпись, а также дата заполнения: 14 января 1986 года.

При этом, в этом же формуляре указано, что ракета была изготовлена 24 декабря 1986 года.

«Получается, ответственная Дмитриева изготовила копию документа на готовое изделие почти за год до его производства?», – подчеркивается в материале.

Как пишет издание, данный факт порождает вопросы: кто и когда мог вмешаться в созданный Дмитриевой документ, который, «вероятно, не имел отношения к ракете, выпущенной по «Боингу».

В этом контексте обращает на себя внимание и почерк заполнителя второго документа — «сводной ведомости на изделие». «Очевидно, ее заполняет один человек: автор в особой стилистике выписывает цифру 2, каждый раз выводя петлю наверху и внизу. При этом в оглавлении ведомости, где единственный раз указан серийный номер ракеты — 8868720, цифра 2 выписана иначе. Также заметно, что при написании последних двух цифр использовалась более светлая тушь», – отмечает «Новая газета».

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в Министерстве обороны РФ заявили, что ракета, которая атаковала самолет рейса МН17, после изготовления была поставлена в УССР, а после распада СССР была принята на вооружение украинской армии. В оборонном ведомстве утверждали, что ракета была изготовлена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году и в декабре того же года направлена в 223 зенитно-ракетную бригаду в город Теребовля Тернопольской области.

В ответ Совместная следственная группа в составе представителей Украины, Нидерландов, Малайзии, Австралии и Бельгии по расследованию катастрофы самолета заявила, что готова изучить новые «доказательства» России по делу о сбитии самолета.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.