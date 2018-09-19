Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов на Закарпатье - Климкин (видео)

Глава МИД заявил, что Украина не отступит в проведении проукраинской политики на Закарпатье.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Украина неоднократно предупреждала Венгрию и отреагирует на выдачу венгерских паспортов гражданам Украины в Закарпатской области.

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Об этом глава МИД заявил в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

"На самом деле, это видео с выдачей венгерских паспортов в венгерском консульстве, мы прекрасно знали, что это происходит, предупреждали наших венгерских коллег, но это уже доказательство. На это доказательство молчать нельзя, нужно среагировать. Как мы среагируем, я понимаю. Этот консул поедет куда-то в Будапешт, в другой венгерский город, но он на самом деле там "винтик" во всей этой дипломатической конструкции", - подчеркнул Климкин.

При этом он заявил, что "очень искренне хочет помочь украинским гражданам венгерского происхождения".

"Для нас есть только две опции. Одна опция - это настоящее сотрудничество, а другая опция - это дорога в никуда. Я знаю, что мы должны делать. Выбор за нашими венгерскими коллегами, но одно мы будем проводить очень последовательно - там будет больше Украины, ежегодно больше Украины именно там, и мы этого обязательно добьемся", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео, на котором якобы украинцам раздают паспорта Венгрии с просьбой не сообщать об этом властям.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага.

Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинцев угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.

Ранее венгерскому дипломату вручили ноту с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного по Закарпатью.