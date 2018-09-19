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Украина прекратила действие Договора о дружбе с Россией

11:43, 19 сентября 2018
Политика
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Украина прекратила действие Договора о дружбе с РФ \ фото telegraf.com.ua

 Указ Президента Петра Порошенко от 17 сентября о решении Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» опубликован сегодня в «Урядовому кур'єрі» (выпуск 175 (6291)).

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Согласно документу, он вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября СНБО утвердил решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

17 сентября Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО.

По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, до 30 сентября Россия будет проинформирована нотой МИД о желании Украины не продлевать действие договора, срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.

Согласно ст. 24 закона «О международных договорах Украины» глава государства внесет в парламент соответствующий законопроект.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным 31 мая 1997 года.

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После оккупации Крыма и начала конфликта на Донбассе в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.

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Теги: #Украина#Россия#договор о дружбе