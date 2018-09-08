Отказ от договора о дружбе с РФ не лишит ее ответственности за агрессию – МИД

Украина в Международном суде ООН потребует рассмотрения совершенных нарушений Россией Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами.

Отказ Украины от пролонгации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией не избавит её от обязательства устранить нарушения, совершенные в период его действия - с 1 апреля 1999 по 31 марта 2019 года.

Об этом говорится в общей статье заместителя министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елены Зеркаль и советника главы МИД Украины Тараса Качки в издании «Зеркало Недели».

Они заявили, что в интересах Украины не пролонгировать этот договор, подписанный 1997 года.

«Поэтому при уведомлении России о непролонгации Договора мы еще раз подчеркнем, что непролонгация не влияет на обязанность устранить нарушения Договора, которые возникли в период его применения (1 апреля 1999 - 31 марта 2019), что непролонгация не влияет на текущие судебные и другие процессы мирного урегулирования споров и непролонгация не влияет на обязанность России соблюдать другие нормы и правила международного права, в том числе других действующих договоров между государствами», - подчеркнули Зеркаль и Качка.

«И поэтому мы снова пригласим Российскую Федерацию дать свое согласие на рассмотрение всех споров, которые возникают из настоящего Договора, в Международном суде ООН. Поэтому мы должны постоянно подчеркивать: пока договора с РФ не дают возможности решать дела в судебном порядке - они действительно не стоят бумаги, на которой их напечатано», - подчеркивается в статье.

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Как сообщал УНИАН, 28 августа президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от МИД пакет документов для начала реализации процесса прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

По состоянию на март МИД подготовил различные предложения к договору, в числе которых предполагалась возможной приостановка действия договора частично или полностью, а также возможность его денонсации.

30 августа глава МИД Павел Климкин сообщил, что внешнеполитическое ведомство подготовило пакет документов для начала прекращения действия договора. Украина до 30 сентября уведомит РФ о решении не продлевать действие договора, срок действия которого истекает 31 марта 2019.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан тогдашним президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным 31 мая 1997 года.

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.