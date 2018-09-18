Нидерланды отреагировали на новые выдумки России о катастрофе МН17

Нидерланды полностью доверяют выявленным Совместной следственной группой фактам и сделанным выводам.

Правительство Нидерландов в ответ на новые заявления России с очередными обвинениями в сторону Украины в сбитии над Донбассом летом 2014 года авиалайнера «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний» рейса MH17 заявило, что доверяет результатам расследования в этом деле международной Совместной следственной группы, которые свидетельствуют о вине России.

Как говорится в заявлении правительства Нидерландов для Радио Свобода, там «приняли во внимание сообщения в связи с пресс-конференцией Министерства обороны России».

Читайте такжеСовместная следственная группа хочет получить от РФ документы о новых "доказательствах" по катастрофе MH17

«Нидерланды полностью доверяют выявленным JIT (английское сокращение названия Совместной следственной группы – ред.) фактам и сделанным выводам. Расследование JIT имеет самую высокую поддержку международного сообщества. Правительство твердо решило полностью сотрудничать с уголовным расследованием, которое ведут все причастные страны, согласно резолюции Совета безопасности ООН 2166», – говорится в заявлении.

Тем временем в России ее Генеральная прокуратура заявила, что уже передала 17 сентября представителю Нидерландов материалы о правовой помощи в деле о сбитии самолета рейса MH17.

В этот день в Министерстве обороны России заявили, что якобы номера на найденных возле места сбития обломках ракеты от ЗРК «Бук» свидетельствуют, что она была произведена в советские времена, в 1986 году, и с завода в Подмосковье сразу отправлена в воинскую часть на территории Украины и в Россию больше не возвращалась. Также в Москве утверждали, будто видео с российским «Буком» на востоке Украины, опубликованные ранее Совместной следственной группой, были сфальсифицированы.

Эти утверждения уже отвергли как ложные и «фейковые» в Украине.

А в международной Совместной следственной группе, которая расследует сбитие над Донбассом летом 2014 года авиалайнера «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, сообщили, что «приняли к сведению» озвученные Министерством обороны России утверждения – но в группе напомнили, что предыдущие заявления Минобороны России по этому поводу «неточно излагали факты».