"Подполковник ДНР": в Крыму убедились, что Россия - не большой брат, а большая соковыжималка

Об этом пишет взявший у боевика интервью журналист Андрей Бородуллин.

"Просто-напросто, благодаря войне, здесь люди поняли, что пусть хоть Порошенко, хоть Путин - никакой разницы. Одинаковые они для них теперь абсолютно. Как и в Крыму, кстати, многие это поняли. Раньше думали, что Россия - это большой брат, а теперь убедились, что Россия - это большая соковыжималка", - говорит белорус, принимавший участие в боевых действиях с самого начала.

Читайте такжеГорловский боевик "Бес" заявил, что находится на Полтавщине (видео)По его мнению, теперь люди будут искать виноватых.

"Для них будут виноваты все. Все плохие. Я буду виноват, те, кто по телевизору, “укропы”, политики, Порошенко, Путин, сосед… Все", - считает боевик.

Справка. Анатолий Молчанов (позывной "Собр") - профессиональный военный, гражданин Белоруссии. В Крыму участвовал в блокировании украинских военных баз. В Славянск прибыл ещё в апреле и командовал там ротой разведки.