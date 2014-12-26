Переговоров в Минске сегодня не будет

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, передает ТАСС.

"Переговоров контактной группы в Минске сегодня не будет", - сказал он.

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Накануне ряд СМИ сообщил со ссылкой на источник в контактной группе, что второй раунд заседания контактной группы пройдет сегодня.

В среду, 24 декабря, состоялась очередная встреча группы, продолжавшаяся около 5,5 часов.

На переговорах присутствовали экс-президент Украины Леонид Кучма, представитель «Донецкой народной республики» Денис Пушилин, представитель «Луганской народной республики» Владислав Дейнего, а также представитель ОБСЕ в Украине Хайди Тальявини и посол России в Украине Михаил Зурабов.

Позднее главари «ЛНР» и «ДНР» Игорь Плотницкий и Александр Захарченко сообщили, что на переговорах контактной группы 24 декабря были достигнуты договоренности по обмену пленными.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что на переговорах в Минске боевики согласились передать 150 пленных украинских военных в обмен на своих 225.

Ранее в СБУ заявляли, что боевики медлят с обменом заложниками.

В то же время, по последним данным Службы безопасности, в плену у боевиков на Донбассе остаются 684 человека.