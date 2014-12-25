Главарь боевиков "ДНР" заявил, что в Минске договорились об обмене пленными в формате "всех на всех"

Об этом заявил главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко, передает ТАСС.

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"Минские переговоры до сих пор еще идут, о каких-либо договоренностях говорить рано. Единственное, что могу сказать, это то, что убрали последние точки несоприкосновения по поводу обмена пленными. Будет 150 на 225, обмен "всех на всех". Обо всем остальном еще договариваемся", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский отметил, что в настоящее время Украина готова передать в рамках первой волны обмена 225 задержанных боевиков, среди которых есть и граждане России.