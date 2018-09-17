Турчинов жестко ответил на заявление РФ об "украинском следе" в деле сбитого MH17 - поставил преступников на место

Секретарь СНБО прокомментировал заявление Министерства обороны России о том, что ракета, которой был сбит самолет, была украинской.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов убежден, что российскому военно-политическому руководству не удастся уйти от ответственности за сбитый самолет рейса МН17 на Донбассе в 2014 году.

Как сообщили в пресс-службе СНБО, об этом Турчинов сказал, комментируя заявление Министерства обороны России о том, что ракета, которой был сбит самолет, была украинской.

«Министерство обороны России выступило с очередным фейком о якобы причастности Украины к трагедии, которая произошла с малайзийским «Боингом», - заявил он.

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«На моей памяти это, пожалуй, девятая или десятая версия, которую пытаются навязать мировой общественности российские военные и политики, чтобы скрыть свою причастность к этому страшному преступлению. Был и испанский диспетчер, был и украинский истребитель, и ракеты «воздух-воздух», был и так называемый бывший военный, который как раз в то время был на аэродроме, откуда взлетал украинский истребитель, чтобы сбить «Боинг», и много другой лжи», - отметил секретарь СНБО.

Турчинов добавил, что цель этих фейков одна - скрыть настоящих преступников. «Но то, что настоящие преступники - российское военное и политическое руководство, - это уже доказано как официальным расследованием, так и независимыми экспертами», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, в Минобороны РФ заявили, что ракета, которая атаковала самолет рейса МН17, после изготовления была поставлена в УССР, а после распада СССР была принята на вооружение украинской армии. По словам представителя Минобороны РФ, ракета была изготовлена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году и в декабре того же года направлена в 223-ю зенитно-ракетную бригаду в г. Теребовля Тернопольской области.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбивание самолета рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв катастрофы MH17.

МИД Украины по поручению президента Петра Порошенко начал консультации с Нидерландами и Австралией для присоединения к преследованию России за сбивание самолета рейса MH17.