Минские переговоры могут продолжиться в пятницу - СМИ
21:31, 25 декабря 2014Политика
0
Мирные переговоры в Минске могут продолжить в пятницу.
В пятницу могут продолжиться мирные переговоры / Фото УНИАН
Об этом сообщают источники ТСН в украинской делегации.
По их словам, боевики пытались пересмотреть предыдущие минские договоренности, - те, что были достигнуты в сентябре. Между тем Украина настаивает на исполнении предыдущих соглашений.
Читайте такжеПушилин: переговоры в Минске были "подготовительными"Главными темами остаются обмен пленными и полное прекращение огня в районах разграничения военных позиций. Вероятность продолжения переговоров оценивают в пятьдесят-на-пятьдесят.
Напомним, ранее главарь боевиков Захарченко сообщил, что в Минске контактная группа договорилась об обмене пленными "всех на всех".
Мирные переговоры в Минске могут вспыхнуть в пятницу
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter