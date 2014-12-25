Минские переговоры могут продолжиться в пятницу - СМИ

Об этом сообщают источники ТСН в украинской делегации.

По их словам, боевики пытались пересмотреть предыдущие минские договоренности, - те, что были достигнуты в сентябре. Между тем Украина настаивает на исполнении предыдущих соглашений.

Читайте такжеПушилин: переговоры в Минске были "подготовительными"Главными темами остаются обмен пленными и полное прекращение огня в районах разграничения военных позиций. Вероятность продолжения переговоров оценивают в пятьдесят-на-пятьдесят.

Напомним, ранее главарь боевиков Захарченко сообщил, что в Минске контактная группа договорилась об обмене пленными "всех на всех".