Заседание парламента закрыто
17:21, 25 декабря 2014Политика
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Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
Рада завершила заседание / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, ВР проголосовала за то, чтобы завтра народные депутаты Украины работали в комитетах.
Как известно, завтра должно было быть пленарное заседание.
Читайте такжеРада намерена уменьшить единый соцвзнос до 25% в следующем годуДепутаты не смогли несколько раз проголосовать за принятие решения относительно работы в пленарном режиме в субботу. Поэтому на данное время остается действующим решение ВР о том, что заседание парламента состоится в воскресенье, 28 декабря.
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