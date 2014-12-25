Заседание парламента закрыто

17:21, 25 декабря 2014
Политика
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Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, ВР проголосовала за то, чтобы завтра народные депутаты Украины работали в комитетах.

Как известно, завтра должно было быть пленарное заседание.

Читайте такжеРада намерена уменьшить единый соцвзнос до 25% в следующем годуДепутаты не смогли несколько раз проголосовать за принятие решения относительно работы в пленарном режиме в субботу. Поэтому на данное время остается действующим решение ВР о том, что заседание парламента состоится в воскресенье, 28 декабря.

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