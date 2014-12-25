Парламент отказался работать в субботу

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 183 (при необходимых 226 - УНИАН) из 299 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Предлагалось, чтобы завтра парламент не работал в пленарном режиме, а проходили заседания комитетов, а в субботу планировалось пленарное заседание с 14 часов, на котором рассматривались бы законопроекты, связанные с принятием бюджета, и начато рассмотрение в первом чтении проекта бюджета на 2015 год.

Читайте такжеРада решила улучшить финансовую стойкость украинских банковКак сообщал УНИАН, ранее ВР решила, что в субботу, 27 декабря, будет работать в комитетах, фракциях и группах, а 28 декабря - в воскресенье - будет пленарное заседание.