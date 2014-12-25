Financial Times: Крым остался без света из-за энергетического кризиса

Об этом пишет Роман Олеарчик в своей статье, которая называется «Крым остался без света из-за энергетического кризиса», опубликованной в британской газете Financial Times.

Электроснабжение частично восстановили в среду в районе обеда после отключений почти на всей территории полуострова ранее в тот же день, по информации крымских чиновников.

«Украинская сторона уже после отключения пояснила нам, что Крым якобы превысил возможности по поставкам, которые были у Украины в условиях снижения генерации», – цитирует российское агентство «Интерфакс» Сергея Егорова, министра топлива и энергетики Крыма.

Владимир Демчишин, министр энергетики Украины, обеспечивающей основные потребности Крыма в электроэнергии, обвинил полуостров в чрезмерном потреблении электроэнергии в то время, когда страна вынуждена ограничивать использование электричества.

«Сегодня утром в течение достаточно длительного времени был отключен Крымский полуостров», – сказал г-н Демчишин. «Мы надеемся, что крымские потребители будут придерживаться тех лимитов, которые были ранее согласованы… Любые отклонения будут сдерживаться».

В городах по всей Украине, страдающей от войны и рецессии, в течение последних недель отключали электричество на несколько часов из-за нехватки каменного угля для термоэлектрических генераторов.

Украинские власти возлагают вину на сепаратистов, которых поддерживает Россия, и которые контролируют восточные регионы, где добывают уголь, обвиняя их в том, что они блокируют поставки угля для генераторов.

Отключения охватили Крым, который был аннексирован Россией в начале этого года после референдума, не признанного мировым сообществом. Тем не менее, полуостров все еще зависит в значительной степени от Украины в том, что касается электроэнергии, пресной воды и других предметов первой необходимости.

Хотя в течение последних недель в Крыму ненадолго отключали электричество, этот инцидент, который произошел в среду, был намного более серьезным. По словам представителя энергетической отрасли Украины, работа мобильных сетей и других сервисов на полуострове также нарушалась. Сообщалось и о том, что автозаправочные станции были закрыты.

Читайте такжеForbes.com: Россия ведет опасную игру, заставляя экспортеров продавать доллары за рублиНеясно было, как Москва будет реагировать на этот инцидент, который произошел на следующий день после того как Верховная Рада Украины отменила внеблоковый статус страны, сделав первый шаг на пути к возможному членству в военном союзе НАТО.

Анатолий Антонов, заместитель министра обороны России, предупредил во вторник о «полном разрыве отношений с НАТО, которые практически невозможно будет восстановить», в случае если Киев присоединится к Альянсу.

Отключение электричества в Крыму произошло за несколько часов до того, как участники переговоров, представляющие Россию, сепаратистов из восточной Украины и украинские власти, должны были встретиться в Минске, чтобы добиться прочного перемирия и обмена сотен заложников, которых взяли в плен в течение 10 месяцев конфликта. Эти переговоры состоялись на фоне всплеска дипломатической активности, направленной на деэскалацию конфликта, который в этом году унес жизни более 4700 человек.