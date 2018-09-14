Порошенко объявит об участии в следующих выборах президента с началом избирательной кампании
18:44, 14 сентября 2018Политика
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Порошенко до официального объявления избирательной кампании не будет заявлять о своем участии в выборах.
Петр Порошенко / фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что объявит о своей возможности участия в выборах президента, чтобы второй раз избраться на пост главы государства, с началом избирательной кампании.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам на конференции в Киеве.
"Когда я объявлю, что иду на выборы? Когда начнется избирательная кампания", - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, социологи озвучили фаворитов выборов в ВР в случае голосования в ближайшее воскресенье. За Блок Петра Порошенко "Солидарность" проголосовали бы 6,5% украинцев.
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