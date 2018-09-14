Порошенко: мы знаем, кого Кремль хочет видеть во втором туре президентских выборов

По его словам, угрозу со стороны Кремля не следует преувеличивать, ибо европейские стремления большинства украинцев – очевидны.

Президент Петр Порошенко заявляет, что известно о том, кого Москва хочет видеть во втором туре президентских выборов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на конференции сегодня в Киеве.

"В условиях внешней агрессии, хочу отдельно это подчеркнуть, мы отказались от военного положения и вообще от любых ограничений политических прав и свобод граждан. Это моя принципиальная позиция. Но, конечно, война точно наложит свой отпечаток и на характер (избирательной) кампании", - сказал президент.

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"И, к сожалению, на украинской политической шахматной доске есть фигуры, которые позволяют Москве ходить собой. За четыре года мы восстановили не только армию, но и разведку, и мы имеем не приблизительное, а совершенно точное представление о планах Кремля, и знаем, кого там хотят видеть во втором туре президентских выборов, и, слава Богу, моей фамилии там нет", - рассказал глава государства.

По его словам, "известно, как на базе пятой колонны мечтают сформировать мощную пророссийскую оппозицию в новом парламенте".

"А если повезет, то и сделать ее участником с правом вето на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Горизонт их планирования достигает осени двадцатого года, когда по результатам уже местных выборов в отдельных областных советах проектируется создание лояльного к Москве политического большинства. Суть всего этого можно определить одним словосочетанием - это угроза реванша, угроза ревизии европейской стратегии, возвращения Украины в имперское стойло", - добавил президент.

По его словам, эту угрозу не следует преувеличивать, поскольку европейские стремления большинства украинцев - очевидны, но и недооценивать ее не стоит.