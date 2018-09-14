Порошенко ответил, когда заявит о походе на выборы (видео)
09:59, 14 сентября 2018Политика
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Согласно данным последних опросов относительно президентских выборов, рейтинг Порошенко упал.
Глава государства Петр Порошенко объявит, пойдет ли на очередные выборы президента Украины, после старта предвыборной кампании.
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Об этом он заявил перед началом конференции в Киеве, передает "Украинская правда".
"Когда объявлю, что иду на выборы? Когда начнется избирательная кампания", – сказал Порошенко.
Напомним, по данным опроса, как сообщил директор компании “Seetarget” Алексей Боровский, в рейтинге кандидатов в президенты лидирует Тимошенко, Порошенко - на пятой строчке.
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