Лозовой заявил, что готов взять Омеляна на поруки

По его мнению, это месть министру за то, что он реально борется с коррупцией в министерстве.

Народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой заявил о готовности взять на поруки министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Политик считает обвинения, выдвинутые против главы Мининфраструктуры, безосновательными, о чем написал на своей странице в Instagram. По его мнению, это месть министру за то, что он реально борется с коррупцией в министерстве.

"Готов взять на поруки министра-националиста Владимира Омеляна. Он — настоящий реформатор и патриот. Преследование его — это и есть месть за то, что Володя действительно борется с коррупцией. А сами обвинения — это 1937 год. Две недели когда-то жил не в том доме, как это?", — написал Лозовой.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Омеляну подозрение сегодня, 13 сентября.

По данным НАБУ, Омелян с 2000 года до нынешнего времени состоит на государственной службе и в период с 1 января 2000 года до 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составили только в период с 2008 года до 26 апреля 2015 года минимум 3,45 млн грн.

Отмечается, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

Омелян на своей странице в Facebook написал, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро вручили ему подозрение о «незаконном обогащении» десять лет назад, «пользование или приобретения» машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель в 2016 году».