Суд изберет меру пресечения Омеляну завтра

НАБУ подозревает Омеляна в незаконном обогащении в период пребывания на государственной службе.

Cоломенский суд Киева завтра, 14 сентября, будет избирать меру пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

«14 сентября 2018 года в 10 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Киев, Вознесенский спуск, 10-Б состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения министру инфраструктуры Украины. Следственный судья: Сергиенко А. Л.», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Омеляну подозрение сегодня, 13 сентября.

По данным НАБУ, Омелян с 2000 года до настоящего времени находится на государственной службе и в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составляли только в период с 2008 года до 26 апреля 2015 года как минимум 3,45 млн грн.

Отмечается, что в 2015 году, находясь в должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

Омелян на своей странице в Facebook написал, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро вручили ему подозрение о ««незаконном обогащении» десять лет тому назад, «пользовании или приобретении» машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году».