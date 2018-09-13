Закрепление в Конституции курса на вступление в НАТО является внутренним делом Украины - замгенсека альянса

В то же время в Альянсе подтверждают признание стремлений Украины присоединиться к Организации Североатлантического договора.

Заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) по политическим вопросам и политике безопасности, посол Алехандро Альваргонсалес заявляет, что закрепление в Конституции внешнеполитического курса на вступление в Альянс является внутренним делом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе.

"На последнем саммите НАТО четко заявило, что выводы Бухарестского саммита были снова подтверждены, поэтому мы в значительной мере учитываем ваши стремления", - заявил Альваргонсалес.

"Но что касается конституционной реформы - это внутренний процесс, который зависит от ваших депутатов. Вы суверенное государство, и по этой причине я не осмелюсь вмешиваться в ваши обсуждения", - отметил заместитель генсека НАТО.

Отдельно он напомнил, что на последнем саммите Альянса, который состоялся в этом году в июле в Брюсселе, "союзники НАТО признали стремление Украины относительно членства в Альянсе".

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"Двери НАТО остаются открытыми, и Украина является одним из ближайших партнеров НАТО", - подчеркнул Альваргонсалес.

Также заместитель генсека Альянса заявил, что с целью приближения к членству в НАТО Украина должна концентрировать внимание на том, чтобы добиться настоящего прогресса в процессе реформ.

В связи с этим он отметил, что Украина в последние годы сделала много, но "некоторые важные вызовы остаются впереди".

Как сообщал УНИАН, 3 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)» (№ 9037). Целью изменений является законодательное закрепление в Основном Законе необратимости стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

Законопроектом также предлагается исключить из Конституции положение, предусматривающее использование военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами.

Предварительно планируется, что парламент рассмотрит эти изменения 20 сентября.