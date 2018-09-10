"Оппоблок" и "За життя" могут объединиться в одну партию и выдвинуть единого кандидата - СМИ

По словам источника, стороны близки к заключению стратегического соглашения, которое будет предусматривать координацию действий во время выборов, а в будущем – и объединение в одну партию.

Представители партий "Оппозиционный блок" и "За життя" ведут переговоры по политическому взаимодействию.

Об этом "Стране" сообщил источник, близкий к переговорному процессу.

По его словам, стороны близки к заключению стратегического соглашения, которое будет предусматривать координацию действий во время выборов, определение единого кандидата (исходя из рейтингов) к декабрю 2018 года, а в будущем – и объединение в одну партию.

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Отметим, что "Оппозиционный блок" — это политическая сила, созданная путём объединения шести политических партий для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. В "Оппозиционный блок" вошли — "Партия развития Украины", партия "Новая политика", партия "Государственный нейтралитет", партия "Украина — Вперёд!" и партия "Трудовая Украина". Лидером "Оппоблока" является Юрий Бойко. С 2014 по 2016 год в него также входило всеукраинское объединение "Центр" (руководитель Вадим Рабинович).

Партия "За життя" была зарегистрирована 9 декабря 1999 года. Ее руководителем является Вадим Рабинович.

Как сообщал УНИАН, Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Парламентские выборы в Верховную Раду Украины 9-го созыва должны состояться в октябре 2019 года.