Янукович считает, что до сих пор был бы президентом, если бы подписал ассоциацию

Об этом он сказал в интервью российской газете «Аргументы и факты» от 24 декабря.

«Решение (отказаться от подписания Соглашения об ассоциации - УНИАН) было вызвано осознанием огромных экономических потерь, которые могла понести Украина. Конечно, подпиши я это соглашение в Вильнюсе, наверняка до сих пор я занимал бы президентский кабинет и руководил бы страной. Западные лидеры с радостью встречались бы со мной и хвалили за «правильное решение». Я даже имел бы большие шансы быть избранным на второй срок», - сказал Янукович.

Читайте такжеЯнукович-младший вывел свой отель «Братислава» на Лондон и Кипр

По его словам, это было бы достигнуто ценой банкротства половины украинской промышленности и неизбежного значительного падения уровня жизни населения.

«Мы понимали, что в экономике Украины возникнут большие трудности после подписания соглашения. Мы могли подписать его только при условии компенсации наших потерь, которые могли возникнуть от проблем в торговле с Россией. Переход Украины на технические стандарты ЕС в машиностроении, значительное поднятие дотаций в сельском хозяйстве до уровня ЕС - эти и масса других вопросов были не под силу Украине», - сказал Янукович.

По его словам, европейские политики, настаивая на скорейшем подписании соглашения, наотрез отказывались предоставить какую-либо компенсацию и пересмотреть экономическую часть соглашения с учетом предложений Украины. В том числе путем рассмотрения узких проблем в формате Украина - ЕС - Россия, добавил Янукович.

Справка УНИАН. После отказа Януковича от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале этого года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены.

22 февраля Верховная Рада отстранила Януковича от должности президента. Он назвал это государственным переворотом.

3 апреля и.о. генпрокурора Олег Махницкий сообщил, что приказ о применении оружия к митингующим в центре Киева 20 февраля издавал экс-президент Янукович через свою администрацию, МВД и СБУ.

Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание его экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до тех пор, когда в Украине будет избран новый президент.

После избрания президентом Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.