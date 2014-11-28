В Межигорье нашли шахматы, где фигура «короля» - Путин

17:32, 28 ноября 2014
Общество
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В бывшей резиденции экс-президента Виктора Януковича найдена интересная шахматная доска, где в роли фигурок выступают известные политики прошлого и настоящего.

twitter.com/pavelsheremet

Об этом сообщил в своем Twitter Павел Шеремет.

Интересно, что пешки на шахматной доске выполнены в виде покойного ныне лидера палестинцев Ясира Арафата.

Президент России Владимир Путин получил "роль" короля - самой важной фигуры при игре в шахматы.

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Роль королевы получила Беназир Бхутто - премьер-министр республики Пакистан в 1988-1990 и 1993-1996 годах.

Ранее сообщалось, что Вышгородский районный суд 29 октября 2014 года удовлетворил иск прокуратуры Киевской области о возвращении в государственную собственность 1,7688 га земли в урочище «Межигорье».

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