За ночь боевики 25 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«За ночь боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия, гранатометов, минометов и артиллерии», - говорится в сообщении.

Боевики открывали огонь по новому терминалу Донецкого аэропорта, населенных пунктах Станица Луганская, Сокольники, Опытное, Пески, Березовый, Новомихайловка, Тарамчук, Славное, Майорск, окрестности Никишино, Золотое, Чермалык и Орлово.

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«Этой ночью вблизи населенного пункта Горное незаконные вооруженные формирования открыли огонь по украинским бойцам из системы залпового огня БМ-21 «Град»», - говорится в сообщении пресс-центра АТО.