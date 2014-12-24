В Тернополе чиновника облили зеленкой и засунули в мусорный бак
02:18, 24 декабря 2014Политика
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Мусорная люстрация добралась до Тернополя.
В Тернополе чиновника облили зеленкой и засунули в мусорный бак / zik.ua/ТСН
Там в контейнер запихнули вр.и.о. руководителя управления архитектурно-строительной инспекции Михаила Верхнего, говорится в сюжете ТСН.
Должность он занял менее двух недель назад, но активисты требуют от чиновника заявление об увольнении. Потому что именно ему вменяют хаотичную застройку города и скандальное строительство на территории одной из школ.
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Уволиться добровольно Верхний отказался. Тогда его вынесли из кабинета во двор, забросили в мусорный бак, облили зеленкой, а после еще и повозили по улице.
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