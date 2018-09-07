Денисова предложила Москальковой посетить Вышинского в обмен на ее визит к политзаключенному Балуху

Посещение должно произойти на паритетной основе.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой одновременно посетить арестованного в Украине руководителя «РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского и незаконно осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

"У меня тревожная информация об ухудшении здоровья Владимира Балуха. Он стремительно худеть. У него сильные боли в печени и воспаление уха", - заявила Денисова.

В этой связи омбудсмен отметила, что не может больше ждать ответов от российской коллеги на отправленные письма и поэтому "обратилась к ней с предложением".

"Поскольку и адвокат Кирилла Вышинского подал ходатайство о медицинском обследовании его подзащитного, который находится в Херсонском следственном изоляторе, поэтому предложила Татьяне Москальковой посетить Кирилла Вышинского одновременно с моим визитом к Владимиру Балуху. Но только на паритетной основе", - заявила Денисова.

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"Кроме того, подчеркнула, чтобы вместе с нами были медики, которые смогли бы осмотреть заключенных", - отметила омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Был задержан его директор Вышинский, которому объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, Вышинский изготовлял материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что это лишь доказанная сумма. Согласно оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский городской суд избрал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины. Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн). Второе дело в отношении активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

Балух 19 марта 2018 года объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов. 13 июля стало известно, что подконтрольный Кремлю так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.