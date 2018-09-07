Украинские активисты едут в Вену на заседание ОБСЕ, где будут давить на США в отношении Сенцова (видео)

Петиция на сайте Белого дома в отношении Сенцова собрала необходимое количество подписей.

Накануне петицию к администрации президента США Дональда Трампа с призывом освободить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на сайте американского правительства подписали свыше ста тысяч украинцев по всему миру. Петицию Белый дом должен рассмотреть в течение двух месяцев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Украинских активистов такой срок не устраивает. Поэтому они ищут другие способы напомнить международному сообществу о незаконно заключенных украинцев.

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Как сообщал УНИАН, обращение на сайте Белого дома зарегистрировали 9 августа. Чтобы петицию рассмотрели в Администрации Трампа, ее должны подписать 100 тыс. людей за 30 дней. Еще несколько дней назад обращение не набрало даже половины голосов.

ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, позже его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он находится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние Сенцова быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.