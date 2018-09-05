Лишь 4% россиян выступают за помилование Сенцова – опрос

Почти половина россиян ничего не знает о ситуации с Сенцовым.

Лишь 4% россиян считают необходимым помиловать незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного российской негосударственной исследовательской организацией «Левада-Центра», которые есть в распоряжении УНИАН.

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В частности, отвечая на вопрос, как российским властям следует поступить в связи с голодовкой Сенцова с требованием освободить украинских политзаключенных, 4% респондентов ответили, что необходимо «помиловать только Сенцова», 24% - «осуществить обмен политзаключенными между Россией и Украиной», 17% - «оставить в заключении Сенцова и всех украинских политзаключенных», 49% - ответили, что ничего не знают об этой ситуации, 8% - затруднились с ответом.

Опрос проведен 23 – 30 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения; были опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 регионов РФ.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние Сенцова быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.