Члены ЦИК ответили Шаповалу: «только после Вас»

Члены Центральной избирательной комиссии не видят оснований для своей отставки.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ и секретарь ЦИК Татьяна ЛУКАШ.

«Собственно говоря, я не вижу оснований для этого. Прежде, чем делать такие заявления, нужно самому показать пример. Я думаю, что серьезных намерений (по отставке – УНИАН) никто не имел», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

Заместитель председателя ЦИК сообщила, что председатель Владимир ШАПОВАЛ действительно сегодня на совещании озвучил инициативу об отставке ЦИК в полном составе. «Но этот вопрос не обсуждался детально, не было сделано каких-то конкретных предложений членам ЦИК. Вопрос стоял в риторической плоскости», - пояснила она.

В свою очередь секретарь ЦИК Т.ЛУКАШ назвала инициативу В.ШАПОВАЛА его личным мнением. «Меня все устраивает в Центральной избирательной комиссии. Это нагнетание проблемы. Мы работаем», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 марта, председатель Центральной избирательной комиссии В.ШАПОВАЛ призвал всех членов ЦИК подать в отставку. При этом В.ШАПОВАЛ подчеркнул, что отставка всех членов ЦИК была бы наиболее приемлемым выходом из сложившейся ситуации. В.ШАПОВАЛ также отметил, что даже если члены ЦИК не поддержат его предложения, он намерен написать заявление об увольнении по собственному желанию.