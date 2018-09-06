цей матеріал доступний українською

Порошенко затеял вечеринку для членов своей партии, куда позвал Гройсмана и Луценко - СМИ

14:29, 06 сентября 2018
Политика
1352 1
Депутаты пока не знают о точной дате и времени встречи / фото УНИАН

Об этом сообщает Telegram-канал УП. Off the record.  

Читайте такжеПочем кормят нардепов: появились свежие фото меню Рады

Как отмечается, депутаты пока не знают о точной дате и времени встречи.

«После заседания Совета нас везут туда автобусами», - сказал один из депутатов БПП.

Кроме народных избранников и президента там ожидают увидеть генпрокурора, премьера, и мэра Киева. 

Напомним, что новогодний корпоратив БПП прошел в офисе партии напротив Киево-Печерской Лавры. гостей развлекали живой музыкой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Порошенко#БПП