Порошенко затеял вечеринку для членов своей партии, куда позвал Гройсмана и Луценко - СМИ

Кроме народных избранников от БПП и президента на вечеринке ожидают увидеть генпрокурора, премьера, и мэра Киева.

Петр Порошенко 6 сентября созывает фракцию БПП на вечеринку по случаю начала политического сезона.

Об этом сообщает Telegram-канал УП. Off the record.

Читайте такжеПочем кормят нардепов: появились свежие фото меню Рады

Как отмечается, депутаты пока не знают о точной дате и времени встречи.

«После заседания Совета нас везут туда автобусами», - сказал один из депутатов БПП.

Кроме народных избранников и президента там ожидают увидеть генпрокурора, премьера, и мэра Киева.

Напомним, что новогодний корпоратив БПП прошел в офисе партии напротив Киево-Печерской Лавры. гостей развлекали живой музыкой.