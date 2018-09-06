Порошенко затеял вечеринку для членов своей партии, куда позвал Гройсмана и Луценко - СМИ
14:29, 06 сентября 2018Политика
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Кроме народных избранников от БПП и президента на вечеринке ожидают увидеть генпрокурора, премьера, и мэра Киева.
Депутаты пока не знают о точной дате и времени встречи / фото УНИАН
Петр Порошенко 6 сентября созывает фракцию БПП на вечеринку по случаю начала политического сезона.
Об этом сообщает Telegram-канал УП. Off the record.
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Как отмечается, депутаты пока не знают о точной дате и времени встречи.
«После заседания Совета нас везут туда автобусами», - сказал один из депутатов БПП.
Кроме народных избранников и президента там ожидают увидеть генпрокурора, премьера, и мэра Киева.
Напомним, что новогодний корпоратив БПП прошел в офисе партии напротив Киево-Печерской Лавры. гостей развлекали живой музыкой.
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