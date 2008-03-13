Ющенко прочит Тимошенко долгую карьеру

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что действующее правительство и коалиция будут существовать долго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Брюсселе после встречи с Генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что во время встречи с Х.СОЛАНОЙ они обсуждали внутриполитическую ситуацию в Украине.

«Но политическая ситуация, которая есть сегодня, и те политические игроки, которые есть в Украине, имеют долгосрочные перспективы – начиная от коалиции, заканчивая правительством», - сказал глава государства.

Президент также отметил, что ему приятно, что украинский парламент вышел из кризиса и начал работать.