Конкурсная комиссия нарушила закон, уничтожив результаты полиграфа победителей конкурса - директор ГБР

Директор ГБР отметил, что конкурсная комиссия игнорирует факты нарушения процедуры передачи материалов полиграфа.

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявляет, что внешняя конкурсная комиссия нарушила действующее законодательство, приняв решение об уничтожении результатов проверки 27 победителей конкурса на полиграфе.

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Об этом говорится в заявлении директора ГБР, которым располагает УНИАН.

Труба написал председателю внешней конкурсной комиссии Роману Майданику письмо, в котором отметил, что комиссия игнорирует факты нарушения ею «Порядка проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в Государственном бюро расследований».

Директор ГБР напомнил, что порядок передачи материалов полиграфа утвержден постановлением Кабинета министров от 11 мая 2017 года № 449, а в регламенте конкурсной комиссии указано, что исследование проводится в соответствии с утвержденным порядком.

В этой связи Труба подчеркнул, что конкурсная комиссия в обязательном порядке должна провести психофизиологическое исследование с применением полиграфа.

В частности, порядок четко определяет, что материалы полиграфа передаются для принятия кадрового решения и хранятся в структурных подразделениях ГБР.

"Кадровое решение - это назначение или неназначение победителя конкурса на должность. Его принимает не конкурсная комиссия, а директор Государственного бюро расследований по согласованию с заместителями. Также именно Бюро определяет подразделения, где будут храниться материалы психофизиологического исследования", - подчеркнул Труба.

"Внешняя конкурсная комиссия по своему усмотрению, вопреки законодательству, принял решение об уничтожении материалов психофизиологического исследования. Члены комиссии не предоставили никакого объяснения этим действиям, более того, сделали заявление, в котором указали, что отсутствуют нормы относительно использования, хранения и уничтожения результатов психологического исследования, что не соответствует действительности. Нужно было только выполнить норму порядка и передать результаты полиграфа Бюро", - подчеркнул он.

Также директор ГБР сказал, что обнародованная конкурсной комиссией информация о затягивании назначения специальной проверки кандидатов не соответствует действительности.

"18 июля Внешняя конкурсная комиссия предоставила представления для назначения 27 победителей конкурса, в которых были указаны только фамилии. Для назначения специальной проверки нужно иметь полный пакет документов, включая заявление на проведение специальной проверки. В соответствии с «Порядком проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском» согласие подается в течение трех дней с даты получения кандидатом сообщения о результатах конкурса", - отметил Труба.

"Итак, победители конкурса на руководящие должности в течение трех дней должны были подать соответствующие заявления, чего не было сделано. Конкурсная комиссия не передала в Бюро никаких контактных данных, о чем неоднократно отмечал директор Бюро. Только с 8 августа - фактически через три недели, а не через три дня - в Бюро начали поступать документы для назначения специальной проверки. Несмотря на нарушение сроков, Бюро начало назначение специальных проверок", - говорится в заявлении директора ГБР.

"Печально, что юристы, члены внешней комиссии, которые избирают высший руководящий состав Бюро, прибегают к манипуляциям. В то же время, подчеркиваю: мне не нужны политические дебаты. Мне нужны 27 чистых, профессиональных победителей конкурса на руководящие должности в Бюро. Мне нужен весь пакет документов, включая результаты полиграфа, для того, чтобы я и мои заместители провели собеседования с победителями и приняли кадровое решение - о назначении или неназначении на должности", - подытожил Труба.