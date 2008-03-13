Черновецкого атаковала “кучка политических спекулянтов”?

Фракция Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете заявляет, что никаких экономических и правовых оснований для отстранения мэра столицы нет.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Блока Леонида Черновецкого в Киевском городском совете. “Леонид Черновецкий законопослушное должностное лицо, которое руководствуется социально-моральными принципами и выполняет свои предвыборные обещания”, - отмечается в заявлении.

Во фракции отмечают, что на сегодня никаких претензий ни со стороны Президента Украины, ни Генеральной прокуратуры Украины к мэру нет.

При этом фракция заявляет о рейдерской атаке на столичную власть, которую устроила “кучка политических спекулянтов”.

”Фракция Блока Леонида Черновецкого обращается к общественности с просьбой трезво оценивать безосновательные обвинения в адрес столичной власти, не поддаваться манипулятивным провокациям политических рейдеров и действовать лишь по закону”, - говорится в заявлении.

Фракцию Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете очень тревожит “категорическая безапелляционная позиция БЮТ, который использует все методы: от игнорирования Основного Закона и шантажа до манипулятивных технологий и фальсификации фактов”. “БЮТ, во главе с его лидером взяли за основу грязную стратегию по захвату власти. Они даже позволяют играть на интересах киевлян, сокращая госбюджет на строительство метро, детских заведений и тому подобное», - отмечает Блок Черновицкого в Киевсовете.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Кабмин принял решение обратиться к Президенту с просьбой освободить Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

В то же время правительство приняло решение обратиться в Верховную Раду с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос, касающийся принятия решения о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

Кроме того, правительство намерено обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать факты нарушения законодательства должностными лицами КГГА.